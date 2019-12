L'Auvergne se prépare à essuyer les vents de la tempête Fabien

Les dégâts causés par la tempête Elsa devraient être définitivement résorbés samedi soir. Désormais, Enedis et l'Auvergne ont les yeux rivés vers la tempête Fabien, qui devrait toucher la région dimanche

Auvergne, France

Du côté d'Enedis, on glisse que "la tempête Fabien ne devrait pas épargner la région Auvergne". Si la tempête devrait surtout toucher le Sud-Ouest, la région sera donc bien victime, également, des vents et pluies violents. Préparez-vous donc à être, éventuellement, secoués, dans la nuit de samedi à dimanche.

Alors que les dégâts de la tempête Elsa viennent à peine d'être traités (28000 foyers ont été privés d'électricité, au plus fort du phénomène), l'entreprise reste mobilisée, car la tempête Fabien arrive dans la foulée. 330 techniciens d'Enedis et d'entreprises partenaires ont été sollicités samedi, et ils le resteront dimanche également.

L'Auvergne était encore en alerte jaune, samedi soir.

Rappel des consignes de sécurité