L'avenir des terrains autour de Rouge Gazon vire au bras de fer

Le maire de Saint-Maurice-sur-Moselle Thierry Rigollet part en guerre contre la SAFER, société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Grand Est. L'organisme a décidé de confier deux tiers des 113 hectares du site de Rouge Gazon au conservatoire des espaces naturels de Lorraine , un tiers à la mairie avec laquelle le groupe Morlot est en partenariat pour développer le tourisme. Une décision qui ne passe pas du tout du côté de la mairie.

Ce jeudi 21 septembre, dans un communiqué de presse, la SAFER explique avoir eu comme objectif depuis le départ le maintien d'une exploitation agricole sur place et la préservation de l'environnement. des objectifs qui n'étaient pas compatibles avec le projet de la mairie de céder le site au groupe Morlot pour développer une activité touristique quatre saisons notamment sur les terrains des Neufs Bois. La SAFER rappelle que des médiations ont été mises en oeuvre sans succès.

Une contestation en justice à venir

Contacté par France Bleu Sud Lorraine, le maire de Saint-Maurice-sur-Moselle, Thierry Rigollet réplique. Il envisage de contester la décision de la SAFER devant la justice et estime être dépossédé des territoires communaux : "ça fait plus d'un demi-siècle qu'on entretient ce site à travers nos pistes de ski de fond, nos chemins de randonnées, nos chemins de raquettes ou nos pistes de VTT. On travaille avec la région sur le devenir des stations de montagne, il faut travailler sur du "quatre saisons" et il nous faut du terrain, là on nous confisque 80 hectares".

Thierry Rigollet annonce une réunion publique à la salle multi-activités de la commune le jeudi 28 septembre à 20 heures. Le maire parle de "déni de démocratie" face à cette décision de la SAFER dont le comité technique est composé "d'acteurs locaux notamment de représentants départementaux des organisations professionnelles agricoles, de collectivités locales, de syndicats forestiers par exemple".

Si la mairie hausse le ton, c'est qu'elle estime que le développement de la commune est en péril. Laurent Morlot, qui porte le projet de croissance de Rouge Gazon a fait savoir il y a une semaine qu'il pourrait quitter Saint-Maurice-sur-Moselle moins d'un an après son arrivée.