L'avenir du bocage normand se joue en grande partie sur l'entretien des haies

Sensibiliser les agriculteurs sur l'entretien et l'importance des haies du bocage. C'est l'une mission de la Cuma (Coopérative d'utilisation de matériel agricole) dans le Calvados et l'Orne. Les haies sont essentielles et emblématiques sur le bocage normand, naturellement boisé. Outre leur intérêt esthétique, ce sont des réservoirs de biodiversité essentiels, elles protègent les cultures ou encore les animaux.

Alors les animateurs de la Cuma multiplient les rencontres auprès des agriculteurs en possession de parcelles avec des haies. Objectif, faire évoluer les méthodes d'entretien et décrypter tous les bienfaits (économique, écologique...) que peuvent apporter ces haies.

Un panneau de sensibilisaiton sur l'avenir des haies du bocage. © Radio France - Louis Fontaine

Pour les agriculteurs et les jeunes

Une mini-formation qui s'effectue également auprès des jeunes agriculteurs et à laquelle Jean-Dupont Tavis, formateur au CFA de Vire, contribue. Aujourd'hui, les pratiques d’entretien de ces haies ont évolué, elles se mécanisent, ce qui doit permettre de mieux préserver et faire évoluer le bocage dans la durée.

"Avant, le bois était vraiment une corvée. On a une mécanisation qui est très importante aujourd'hui et qui permet de faciliter les choses. On peut valoriser notamment tout ce qui est feuillage, qu'on ne valorisait pas avant et que l'ont brûlé. Ça va beaucoup plus vite. On peut ranger et manipuler le bois de façon beaucoup plus rapide et souple. Il y a une source de revenus qui est loin d'être négligeable. Les modes de chauffage évoluent, vous avez les chaudières à bois, granulé. Il faut donner aux jeunes agriculteurs l'envie, le goût et même l'obligation d'entretenir et de continuer à préserver les haies, même, ce qui serait l'idéal, à en créer des nouvelles".

Utile pour préserver l'eau dans le bocage

Prendre soin de ces haies, c'est aussi préserver notre ressource en eau face aux étés secs en prévision. C'est en tout cas ce que défend Paule Mahmoudi, la présidente du Bocage perché, association spécialisée sur le bocage, sa valorisation et la préservation de sa biodiversité.

"Dans la région, on n'a pas de nappes phréatiques. Donc le but, c'est de retenir le maximum d'eau au niveau des sols, que les rivières soient alimentées et qu'elles ne soient pas comme à l'étiage, comme on l'a vu cet été. Et ça, je dois dire que les hauteurs du Bocage, ce sont nos châteaux d'eau. Plus on maintient l'eau longtemps au niveau des sols, plus on peut passer la période d'été, qui maintenant va être de plus en plus sèche. On est encore dans l'idée qu'on est dans une zone très arrosée, alors qu'on est sur une zone où il pleut moins en été, et ça ne va certainement pas changer. On est beaucoup plus en danger que, par exemple, sur la plaine de Caen, parce que nous avons des sols légers, superficiels, qui ne tirent pas beaucoup d'eau. D'où l'intérêt d'avoir toutes ces barrières naturelles, que ce sont nos haies".