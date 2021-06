L'aventurier berrichon Rémi Camus pendant 12 jours à bord d'un radeau pour ramasser des déchets sur la Loire

Une nouvelle aventure pour le berrichon Rémi Camus ! Il se lance dans un nouveau défi : 12 jours à voguer sur la Loire pour ramasser les déchets du fleuve. L'aventurier, qui a participé à l'émission "Wild" sur M6 il y a trois ans, est parti ce mardi 8 juin de la Nièvre, direction Orléans. Il va longer le département du Cher, et il a accepté de répondre aux questions de France Bleu Berry depuis son radeau !

Après avoir traversé l'Australie en courant, descendu le Mékong en hydro-speed et fait un tour de France à la nage, le natif de Saint-Doulchard part à l'aventure tout près de chez lui cette fois-ci. "Le confinement nous a un peu aidé, explique-t-il. Je pars très souvent à l'étranger et là, c'était l'occasion de mettre en avant notre patrimoine français".

12 jours sur un radeau fabrication maison

"C'est une aventure très agréable, on va au fil de l'eau, raconte Rémi Camus. On a juste à faire trois coups de pagaie à gauche, à droite pour se déplacer. Sur les berges, c'est très calme, il y a beaucoup d'arbres. On voit les vaches, on entend les oiseaux, c'est très agréable".

Pour cette aventure, Rémi Camus a construit lui-même son embarcation avec les deux amis qui voyagent avec lui. "Le radeau fait 8m², décrit l'aventurier. Il y a deux rangées de bidons sur lesquels repose la structure pour flotter. On a rajouté des dossiers pour pouvoir se poser dessus et une trappe au milieu pour accueillir nos déchets".

Grâce à l'application collaborative Trash Spotter, ils vont localiser et collecter les déchets. L'objectif est également de sensibiliser la population. "On veut partager cette aventure, donner l'occasion aux gens, s'ils le veulent, de venir avec nous sur l'eau ou sur un bivouac", explique Rémi Camus. "D'après l'ONG Gestes propres, on estime qu'il y a 10 kilos de déchets sauvages déversés chaque seconde en France".

