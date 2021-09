L'avenue des Vosges libérée de ses voitures l'espace d'une journée à Strasbourg

Des jeux en bois, des vélos, des trottinettes et des stands d'information sur l'une des avenues les plus fréquentées de Strasbourg, l'avenue des Vosges et dans les rues adjacentes. Opération sans voitures ce dimanche dans toute la partie Est de l'agglomération.

Ils flânent, discutent, font du vélo, du skate, de la trottinette, au milieu d'une avenue qui habituellement voit déferler 18.000 véhicules par jour. Des stands sont installés sur le bitume, il y a des jeux en bois et les riverains sont pour la plupart ravis. "T'as pas besoin de faire attention à droite, à gauche, tu roules où t'en as envie", se réjouit Ulysse, un jeune skateur. Pour Emmanuel, "la perspective de voir les bâtiments qu'on ne voit pas habituellement parce qu'on est sur les trottoirs provoque un sentiment de liberté". Les badauds saluent aussi la disparition du bruit et des gaz d'échappement.

une voiture c'est 12 mètres carrés d'espace public

Guillaume Libsig, l'adjoint à la ville en charge de la vie association et des animations urbaines sillonne le secteur au guidon de son vélo électrique. Cette opération sans voitures permet aussi selon lui d'envisager l'espace public sous un autre jour. "Une voiture, c'est 12 mètres carrés d'espace public privatisé pour un intérêt réel mais néanmoins personnel, une voiture elle reste immobile 95% du temps". Et l'adjoint de conclure: "on a des ressources d'espace qui peuvent servir à toutes et à tous d'une autre façon".