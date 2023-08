L'eau coule de nouveau dans deux fontaines de Pernes-les-Fontaines

De l'eau dans deux fontaines à Pernes-les-Fontaines. Ça fait deux ans que ce n'était pas arrivé. Face à la sécheresse, aux restrictions d'eau et à la nécessité d'économiser la ressource, la mairie avait coupé le robinet mais depuis une semaine, l'eau coule de nouveau dans deux des 41 fontaines de la commune : celle de la porte Notre-Dame, aussi appelée fontaine du Cormoran, et celle de la porte Villeneuve.

La fontaine du Cormoran à Pernes-les-Fontaines © Radio France - Julie Munch

Deux fontaines en circuits fermés

"Ça donne de la vie et de l'espoir. On se dit qu'il y a encore un peu d'eau dans le sud", s'émerveille Catherine, qui vit en région parisienne mais qui vient en vacances à Pernes depuis une vingtaine d'années. Pourtant le fait que l'eau coule à nouveau dans ces deux fontaines ne veut pas dire que le problème de la sécheresse est résolu. En fait la ville a réalisé des travaux pour mettre les fontaines monumentales en circuits fermés et ainsi éviter de gaspiller la ressource. Les fontaines murales seront équipées de boutons poussoirs.

"Nous avons comme projet d'équiper toutes les fontaines monumentales en circuits fermés et les fontaines murales de boutons poussoirs", explique Laurent Comtat, le premier adjoint au maire. Les travaux prendront plusieurs mois et ont été budgétés à plus de 100 000 euros en partie financés par l'Agence de l'eau.

"C'est essentiel parce que d'un côté il faut économiser l'eau et de l'autre il faut conserver et préserver l'authenticité des fontaines, qui sont une partie très importante de notre patrimoine", ajoute-t-il. C'est aussi un enjeu pour le commerce ajoute Sylvie Hirardin qui tient une boutique de souvenirs en face de la fontaine de la porte Villeneuve. "Dès que la fontaine a coulé, le jour-même il y avait beaucoup de monde. Même les Pernois sont venus voir. Dès qu'elles seront toutes en eau ce sera vraiment comme avant."