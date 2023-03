L'eau courante de retour à Condé-Northen... en espérant qu'il n'y aura pas de prochaine coupure

L'eau est enfin revenue jeudi soir, à Condé-Northen, 730 habitants... mais pas tout à fait à la normale : le syndicat des eaux qui gère le réseau craint de nouvelles coupures, si la pression est trop forte. Cela fait depuis près de deux ans maintenant, que les habitants subissent les conséquences d'un réseau de canalisations anciennes et fragiles : pas moins de dix interventions l'an dernier dans ce seul village. Le précédent épisode remontait au 25 décembre dernier. Cette semaine, les perturbations ont duré de 48 à 72 heures, selon les habitations.

"Ils auraient dû intervenir plus tôt"

Apolline, rencontrée devant l'école du village, témoigne de la débrouille pour vivre sans eau courante cette semaine : "Pour la douche, on va chez ma maman à Boulay. Avec la petite, c'était compliqué, surtout pour les toilettes à l'école. Et puis je ne sais pas comment font les personnes âgées, notamment celles qui ne sont pas véhiculées pour aller chercher les packs d'eau à la mairie. Je ne trouve pas ça normal." L'eau en bouteille, ça n'a pas été simple non plus pour Odile : "Nous offrir six bouteilles d'eau par famille... Nous ne sommes que deux donc on fait avec. Mais la toilette avec une bouteille d'eau, c'est pas évident".

Jacques et Marie-Josée, eux, préfèrent le prendre avec philosophie... "Ce n'est pas si catastrophique, on prend notre mal en patience. Mais pensez aux agriculteurs : eux, ils ont leurs bêtes, ils ont besoin de centaines de litres !" Le couple aurait en revanche aimé que les autorités prennent le problème à bras le corps auparavant. Car les épisodes comme celui-ci ont tendance à se multiplier depuis deux ans : le village a subi une quinzaine de coupures d'eau, dont dix rien qu'en 2022.

La mairie de Condé-Northen a encore des packs d'eau en stock, si les habitants en avaient besoin ces prochains jours. © Radio France - Julie Seniura

Canalisations anciennes

Le maire, Patrick Pierre, en convient, mais il n'a pas de marge de manœuvre : c'est le syndicat des eaux, filiale de Suez, qui a le pouvoir d'agir. "Il s'agit de canalisations en amiante ciment, posées dans les années 1970. A l'époque, ça a été vendu comme pouvant tenir deux cents ans !" Mais les épisodes de sécheresse sont sans doute responsables de ces ruptures à répétition. "Il y a une quarantaine de kilomètres de canalisations à remplacer, ils ne peuvent pas tout faire d'un coup et vont au plus urgent".

Dès lundi, le syndicat des eaux va poser une canalisation provisoire, avant un changement complet de la canalisation espéré en mai ou juin... Un chantier de plusieurs centaines de milliers d'euros sans subventions, car les demandes se font un an à l'avance. En attendant, Patrick Pierre a demandé un geste commercial, en compensation des gênes répétées. Pour l'instant, pas de réponse.