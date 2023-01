L'eau de l'Atlantique surchauffe en ce début d'année 2023

L'eau des côtes bretonnes plus chaude d'un à deux degrés par rapport aux normales en ce début 2023. Et c'est la même chose partout ailleurs en Europe. C'est même trois degrés de plus par endroits. La faute à un été caniculaire, un automne trop doux et un hiver qui ne vient pas. Un ou deux degrés en plus, ça se ressent.

Des baigneurs sans combinaison

Sur la plage de l'Ile-Tudy (Finistère), Guy n'en revient pas. "Elle était très bonne, très très bonne", sourit-il encore essoufflé de sa baignade sans gant, ni combinaison. "Je suis resté 25 minutes dedans, j'ai pas claqué des dents une seule fois. J'aurais pu rester le double." Et il le reconnait, ce n'est pas habituel. "D'habitude, j'essaie de rester dix minutes, mais là, elle était tellement bonne." L'eau est à 10°C ce midi-là, et là non plus ce n'est pas habituel. "L'année dernière à la même période, elle est plutôt à 8°C, ou 9°C*,** mais un degré de différence, ça joue beaucoup."*

Un peu plus loin à Bénodet, Quentin aussi se baigne sans combinaison. Le jeune homme à l'allure de viking, se baigne depuis plusieurs années, été comme hiver. "Ca fait du bien", explique-t-il en se séchant. Et lui aussi, ressent le changement de température. "Quand je me baigne l'hiver, c'est ce que je recherche, le froid. Là, elle est presque un peu trop tiède", rigole-t-il. Amateur de sensation forte, il va chercher son bonheur ailleurs. "Dans les Côtes d'Armor, l'eau est un peu plus froide. Ou alors sinon je vais du côté des lacs, comme du côté de Brennilis, l'eau est plus fraîche je trouve."

La température de l'eau joue un rôle sur la température à terre

Un ou de degré, ça fait donc la différence pour les baigneurs dans l'eau, mais aussi pour la météo sur terre. C'est ce qu'explique Sébastien Decaux, météorologue prévisionniste à Météo Bretagne. "Quand on a des températures plus froides en altitude, on a un contraste plus important, ce qui peut provoquer un peu plus d'instabilité, des giboulés en période hivernale." Donc plus, l'eau de la mer sera douce, plus on pourrait voir se former des nuages porteurs de grosses averses sur les côtes. "On s'aperçoit que la température de l'eau a tendance à être supérieure à ce qu'elle était il y a 20, 30 ou 40 ans." Selon le météorologue, les eaux bretonnes prennent quelques dixièmes de degrés de plus chaque année.

L'augmentation de la température des océans impacte aussi bien évidemment la biodiversité marine. Selon l'ONU, avec une hausse actuelle de température de 1,1 °C, on estime que 60 % des écosystèmes marins souffrent déjà. Si ce réchauffement des eaux atteint à 1,5 °C, cela détruirait 70% à 90% des récifs coralliens notamment.