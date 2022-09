L'eau de la plus grande piscine de Toulouse pompée pour sauver de jeunes arbres

Les 6.100 m3 d'eau de la piscine d'été Nakache à Toulouse sont pompés afin de récupérer cet or bleu, en période de sécheresse. L'eau, déchlorée, servira aux services voirie et jardinage de la Ville, afin de nettoyer et d'arroser. Les pompiers pourront aussi en profiter en cas de gros incendies.