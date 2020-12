L'eau de la Têt sera jaune, ce mardi, dans les environs de Villefranche-de-Conflent

La Direction des Routes du Sud-Ouest va mener une expérience, ce mardi matin à Villefranche-de-Conflent. Il s'agit de tracer l'eau de la Têt pour mieux connaître son parcours et ainsi éviter les affaissements de la nationale 116.

Drôle d'apparence. Ce mardi matin, et quelques heures plus tard dans la journée, vous risquez de voir l'eau de la Têt jaune, à Villefranche-de-Conflent et dans les environs. Les services de la Direction des Routes du Sud-Ouest vont injecter un produit de couleur jaune, la fluorescéine, inoffensif selon eux. Le produit est régulièrement utilisé dans les opérations de traçage de l'eau.

Il s'agit bien de connaître le trajet exact de l'eau de la Têt dans les environs de Villefranche-de-Conflent. Après deux affaissements de la route en 2019, des travaux ont été réalisés mais un troisième affaissement a eu lieu en 2020. Les experts ont donc besoin de savoir d'où vient l'eau qui provoque ces affaissements.

Le barrage du Riubanys peut-être en cause

Le principal suspect vit à Villefranche-de-Conflent. Il s'agirait du barrage du Riubanys, victime de quelques fuites. Mais les experts n'en sont pas certains. L'expérience à la fluorescéine doit donc leur permettre de valider ou non cette hypothèse, en observant les interactions entre l'eau du fleuve et un réseau sous-terrain, qui passe sous la nationale 116.

De l'eau jaune dans nos robinets ?

Les experts ne savent pas encore si des traces de fluorescéine arriveront jusque dans les maisons de la vallée de la Têt, notamment entre Villefranche-de-Conflent et Prades, dans la journée de mardi. Ils rappellent cependant que le produit ne présente pas de danger pour l'homme.