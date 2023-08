L'eau de nouveau potable dans une partie de la zone industrialo-portuaire du Havre

Les dernières analyses menées ces dernières 24 heures par la Communauté du Havre Seine Métropole sont bonnes : l'eau peut de nouveau être consommée dans une partie de la zone industrialo-portuaire du Havre. Cela concerne les zones du Hode et des Alizés, à l'est de la ZIP. Elles sont alimentées par un réseau distinct et isolées hydrauliquement. Avec l’accord de la préfecture de la Seine-Maritime et de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, les restrictions d’usage de l’eau potable sont donc levées sur ces deux zones, dans les rues suivantes :

• Rue des Barges Rousses

• Route des Alizés

• Route Industrielle (uniquement partie sur la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville)

• Voie des Vanneaux

• Impasse du Butor

• Voie des Sarcelles

• Voie des Colverts

• Voie des Bécassines

• Voie des Hérons

• Voie des Courlis

• Route de l’Ancien pont du Hode

Depuis mercredi, il était interdit de la boire à cause d'infiltrations dans le réseau d'eau potable. Sur le reste de la zone impactée depuis mercredi, l’eau potable est toujours impropre à la consommation. "Les entreprises concernées sont informées de la situation, font savoir la préfecture et Le Havre Seine Métropole, et ont la possibilité de s’approvisionner en eau embouteillée auprès de la communauté urbaine." Aucune habitation n’est concernée par ce problème qui touche uniquement la ZIP du Havre.