L'eau de nouveau propre à la consommation humaine dans toutes les communes du pays de Fayence

La consommation de l'eau du robinet est de nouveau autorisée à Tourrettes, Fayence et Seillans (Var).

La qualité de l'eau revient à la normale dans le Pays de Fayence (Var). L'interdiction est levée ce vendredi 23 décembre pour les trois communes visées par une turbidité anormale.

L'eau est de nouveau propre à la consommation humaine à Tourrettes, Fayence et Seillans, après des derniers tests concluants selon l'Agence régionale de santé. Les habitants peuvent de nouveau laver leurs légumes, boire ou se brosser les dents avec l'eau du robinet.

L'eau présentait un niveau de turbidité anormal depuis le mardi 20 décembre, à cause de la sécheresse des derniers mois et des fortes pluies qui ont suivi. Plus de 40.000 litres d'eau en bouteilles ont été distribués toute la semaine par la Régie des eaux du pays de Fayence.