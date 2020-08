L'eau du robinet polluée dans une partie du Finistère

C'est une cuve de méthanisation de la centrale biogaz Kastellin à Châteaulin qui aurait débordé et rejeté 400 mètres cubes de son contenu dans l'Aulne lundi. L'alerte n'a été lancée que ce mercredi et la préfecture du Finistère a pris un arrêté en fin de journée.

On déplore notamment une forte concentration en ammoniaque dans cette l'usine de traitement d'eau, propriété du Syndicat Mixte de l’Aulne qui alimente tout ou partie des robinets d'une cinquantaine de communes situées à l'ouest et au sud de Châteaulin.

Il est recommandé de ne pas utiliser l’eau du robinet pour la boisson et le lavage des légumes et des fruits consommés crus. Elle peut toutefois être utilisée pour les besoins sanitaires et pour la cuisson des aliments précise le communiqué