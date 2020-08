L'eau est de retour à Lavaveix-les-Mines

Dans certains quartiers, les habitants de Lavaveix-les-Mines ont passé un rude weekend : ils n'avaient quasiment plus d'eau au robinet, tout juste un mince filet. En cause, la sécheresse, une canalisation défectueuse, mais aussi une surconsommation d'eau.

Ils ont du passer tout un weekend sans prendre de douche et en comptant les chasse d'eau. Une centaine d'habitants de Lavaveix-les-Mines ont passé trois jours pénibles, à cause d'une coupure d'eau qui a affecté certains quartier de la commune. "On a tellement l'habitude d'aller au robinet, d'ouvrir et d'avoir de l'eau, qu'il fallu s'organiser différemment, raconte Monique. On revient à l'ancienne !" Veolia a distribué des bouteilles d'eau aux habitants durant le weekend, ainsi que le lundi matin.

La panne a finalement été réparée lundi 3 août, en fin de matinée, mais elle révèle plusieurs problèmes. L'incident s'est produit vendredi sur un tuyau provisoire du syndicat d'eau d'Ahun, qui, par contrat, alimente depuis deux ans la commune de Lavaveix-les-Mines. Thierry Cotiche, maire d'Ahun et président du syndicat d'adduction en eau potable, explique que le contrat "prévoit une vente journalière de 100 mètres cubes et depuis trois jours, nous étions sur 120, 130, voire 140 mètres cubes".

En clair, les habitants de Lavaveix-les-Mines ont trop consommé. Bernard habite le quartier du Petit Patural, l'un des plus touchés : "Je fais très attention, j'arrose avec l'eau des récupérateurs, je ne lave pas mes voitures, rien. C'est précieux, l'eau, aujourd'hui." Mais tous n'ont pas suivi cet exemple. Selon le maire, Jean-Louis Fauconnet, trop d'habitants ont rempli des piscines hors-sol, ont lavé des terrasses et arrosé des jardins, à cause de la sécheresse et de la chaleur. Il envisage de prendre un arrêté pour restreindre l'utilisation de l'eau. En attendant un tuyau aérien provisoire de plus de 600 mètres a été déployés pour faire baisser la pression sur le réseau.