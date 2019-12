L'eau impropre à la consommation dans une dizaine de communes de Seine-Maritime

C’est une conséquence des fortes pluies : les habitants de dix communes de Seine-Maritime sont invités à ne pas consommer l’eau du robinet. La mesure s’applique pour la totalité de huit municipalités et partiellement pour deux autres.

Quelques 4 400 habitants de dix communes (liste ci-dessous) ont pu constater une eau colorée ou trouble en raison des fortes précipitations. Selon l’ARS (Agence Régionale de Santé) c’est le signe d’une présence de particules d'argiles et de limons, entraînées dans les nappes souterraines par les pluies très importantes des derniers jours. Ce phénomène accentue les risques de contamination microbienne. L’eau est donc jugée impropre à la consommation.

Concrètement cette eau ne doit pas être utilisée pour la boisson, le lavage des dents et la préparation des aliments (sauf si elle est portée à ébullition). Elle reste utilisable pour la vaisselle et pour la douche. Les abonnés ont été directement informés par les collectivités ou exploitants. Ces derniers ont commencé ce lundi à organiser une distribution d’eau embouteillée, à raison d'une bouteille d'1,5 litre par personne dans le foyer. Le numéro suivant peut être contacté pour plus d’information : 09.69.39.56.34 (permanence VEOLIA). Cette mesure reste en vigueur dans l’attente des prochaines analyses prévues ce mardi matin.

Communes concernées en totalité

- Cailly

- Saint-Germain-sous-Cailly

- La Rue Saint Pierre

- Saint-André-sur-Cailly

- Vieux-Manoir

- Pierreval

- Bierville

- Longuerue

Communes concernées en partie