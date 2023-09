L'eau qui manque cruellement aux habitants de Montagnac vendue à un exploitant privé

A Montagnac dans l'Hérault, un géant de l'eau en bouteilles (Cristalline, Courmayer, Saint Yorre, Rozana,...) cherche à mettre la main sur une nappe phréatique inexploitée par la commune, située près de Pézenas dans le département de l'Hérault.

Impossible pour la commune de débourser les 300 000 euros nécessaires à la sécurisation du forage de la Castillonne. Encore moins de l'exploiter. Elle a donc préféré le vendre au groupe Alma à prix coutant : 30 000 euros. C'est pourtant une mine d'or bleu, un forage aux dimensions exceptionnelles.

Le groupe Alma envisage d'exploiter ce forage et de construire une usine de 15 000 mètres carrés pour produire 1 600 000 bouteilles d'eau par jour.

Que l'eau parte ailleurs, dans des bouteilles en plastique ne passe pas auprès des habitants. Le territoire est frappé de plein fouet par la sécheresse, les autorités demandent à la population de faire très attention à leur consommation d'eau, certains ne sont même pas raccordés à l'eau potable.

Une association s'est donc constituée en fin d'année dernière pour lutter contre ce projet. "Veille eau grain" compte une trentaine de membres. Les habitants ne comprennent pas la décision de la mairie et préfèreraient que le forage profite à tous.

Anaïs Ricaud fait partie des 27 foyers qui vivent sans eau courante, juste au dessus de la nappe phréatique. *"Je me sens complètement incomprise. On traverse des années de sécheresse. Cette année en est vraiment la preuve, encore une fois de plus, et on a la chance d'avoir sur notre territoire ce forage et allez le vendre ?*Je ne comprends pas, vraiment ! "

"L'argent que la mairie n'avait pas pour sécuriser le forage, d'autres auraient pu le débloquer" estime Christophe Savary, le président de l'association Veille au grain. "On se demande si vraiment on a essayé d'autres solutions. Plutôt que de vendre, l'Agglo, le Département pourrait prendre en charge ces 300 000 € compte tenu de la valeur de l'eau pour plus tard."

"On aurait pu trouver l'argent ailleurs pour sécuriser et exploiter le forage plutôt que de le brader à une entreprise privée"

L'inquiétude des habitants, c'est que le géant de l'eau en bouteille qui souhaite exploiter le forage ne s'arrête pas là. "On sait très bien que ce genre d'entreprises, une fois qu'elles sont en place, elles demandent de plus en plus de droits d'exploitation. Le risque c'est donc de tout assécher. Les agriculteurs seront les premiers sont impactés. Mais bientôt, il n'y aura pas que les agriculteurs." ajoute Christophe Savary. "On souffre du manque d'eau à tous les niveaux. Il y a une eau qui s'en va ailleurs. Cette réserve d'eau est colossale. Elle pourrait alimenter plusieurs villages.** C'est une aberration*** de faire partir cette eau ailleurs en bouteille et d'avoir une usine sur ce vallon qui est très, très protégé."*

***"*On nous dit que le problème, ça va être d'entretenir ce forage. Aujourd'hui, la mairie n'a pas les moyens, je l'entends, mais je pense qu'il faut qu'on trouve collectivement une solution. Je suis d'accord que ce n'est pas forcément à la mairie de s'occuper de ça à 100 %. Je pense qu'on peut vraiment tous intervenir et proposer autre chose pour garder l'eau pour les habitants. Dans le futur, on aura besoin d'eau. Cette année en est vraiment la preuve. On voit certaines vignes qui sont implantées depuis longtemps, il y a trois petites grappes, ça fait peur. On vit ici dans ce cadre. On a tout intérêt à ce qu'il reste joli et vert." explique Anaïs Ricome, viticultrice à Montagnac et membre de l'association "Veille eau grain".

L'exploitation du forage est encore soumise à des études d'impact. L'association "Veille au grain" compte surveiller sa réalisation, confiée à une société privée financée par le groupe Alma.

Malgré nos sollicitations, le maire de Montagnac n'a pas souhaité répondre à nos questions.