L’éclipse solaire partielle "ne sera pas grandiose" en Loire-Atlantique comme en Vendée

Une éclipse solaire partielle sera visible ce jeudi 10 juin, en milieu de journée, entre 11 et 13 heures. En fait, en France, plus on descend dans le sud, moins cette éclipse sera visible. En Loire-Atlantique et en Vendée, le Soleil sera occulté par le disque noir de la Lune seulement à 13,3%, avec une obstruction maximum à 12h02.

Ne surtout pas regarder le soleil sans protection

Une éclipse partielle qui ne sera donc pas spectaculaire chez nous. "Pour vraiment en profiter, il faudrait aller au Canada" sourit Hervé LeHenaff, président de l'association Grain de Ciel. L'astronome amateur observera cette éclipse jeudi midi, avec le matériel adéquat. Il en profite pour rappeler qu'il ne faut surtout pas "regarder le soleil sans protection, et encore moins avec des jumelles", au risque de subir de graves lésions aux yeux.