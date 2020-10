L'éco-quartier "Les Oliviers" à Morières-lès-Avignon un défi environnemental sur quatre hectares et demi

Situé au nord-est de la commune cet éco-quartier sera terminé dans un an. Sa conception repose sur un emplacement contraint par des nuisances sonores et autres : route départementale, autoroute A 7 et usine de concassage de matériaux à proximité. Il est conçu pour en limiter au mieux les impacts.

Encore une année de travaux pour achever une réalisation présentée à l'origine comme un défi par le bailleur Grand Delta Habitat et AxéDia retenus en février 2013 par la mairie de Morières-lès-Avignon pour l’aménagement de la ZAC ‘’Les Oliviers’’ .Un total à terme de 187 logements, en locatif social et en accession libre mais surtout avec les contraintes de l'autoroute à proximité et d'une départementale ajouté a une usine de concassage de matériaux de l'autre côté de la route.

L'urbanisme et l’architecture sont là pour corriger l’environnement - Jérôme Siame, architecte

Du coup pour l’architecte Jérôme Siame : « Ce site il fait quand même démonstration avec son implantation parce que quand on nous a dit qu’il fallait faire un éco-quartier dans un terrain qui est bordé par une autoroute , par une départementale , par une voie communale, avec une usine de concassage au nord c’est-à-dire au vent du quartier et puis un terrain en pente dans lequel on va avoir pas mal de gestion hydropique à résoudre, à la base le quartier il est pas idéal. Mais il est idéal pour faire une démonstration c’est-à-dire le projet je pense qu’il améliore la capacité d’utilisation du terrain. L’urbanisme et l’architecture sont là pour corriger l’environnement. »

Ainsi un alignement de bâtiments pour la résidence Les Oliviers présentent ses façades arrière qui tournent le dos à la route comme isolation au bruit pour les esplanades centrales. Une colline montée le long de l'autoroute avec les remblais du chantier réduit également le ronflement du trafic. Ajouté à cela un management paysager et des jardins familiaux avec trente lots individuels, l'éco-quartier Les Oliviers est en bonne voie d’achèvement en face du centre commercial Leclerc.

La livraison des deniers logements dont 7 villas neuves à la vente est annoncée pour l'automne de l’année prochaine.

La colline rapportée et créée tout au fond le long de l'autoroute et au premier plan le terrain à construire pour la seconde résidence d'accession à la propriété Oléa II © Radio France - JM Le Ray

Vue sur les jardins familiaux situés devant l'entrée de l'éco-quartier © Radio France - JM Le Ray