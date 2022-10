L'école au milieu des vignes du Haut-Poitou

Les enfants de CP et CE1 se sont rendus au domaine de la Rôtisserie à Marigny-Brizay (Vienne). Les objectifs du projet pédagogique : apprendre à récolter les raisins, mais aussi toute la culture de la vigne.

Sous un beau soleil d'automne, au milieu de ses vignes au domaine de la Rôtisserie à Marigny-Brizay, Jacky Baudon transmet sa passion aux enfants. Les élèves de CP et CE1 de l'école René Bureau découvrent lundi 03 octobre les vendanges tardives. Le projet "Vigne école" est à l'initiative de la Confrérie des Tire-Douzils ayant pour but de défendre les vins du Haut Poitou. "Nous sommes le lien entre le vigneron et les élèves. Ils vont apprendre toute l'année la culture de la vigne", raconte Geneviève Charlot, à sa tête.

L'élève s'applique à couper la grappe de raisin. © Radio France - Sarah D'hers

Les enfants sont ravis d'être là, chacun un sécateur à la main, certains ont des gants. Benoît accompagne sa fille, désormais autonome. "La grappe ne doit pas tomber par terre, "lui explique ce poitevin, sous le regard amusé de la maîtresse. "C'est fatigant", lâche un enfant qui apprend le métier. Par les enfants, les parents sont aussi sensibilisés.

Les raisins sont ensuite collectés par un viticulteur. © Radio France - Sarah D'hers

Les enfants vont continuer à découvrir la culture de la vigne toute l'année, avec des cours d'histoire ou de sciences et des travaux pratiques. "Les maternelles vont même semer des graines et suivre l'évolution", ajoute Geneviève Charlot.

Les élèves mettent du cœur à vendanger. © Radio France - Sarah D'hers

Le meilleur moment de cette matinée, pour les enfants, est la dégustation du raisin "très sucré", décrit Alice, la bouche pleine.