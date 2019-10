L'école écolo de Lavaveix-les-Mines

Lavaveix-les-Mines, France

Écolo, l'école de Lavaveix l'est depuis longtemps. Il y a une quinzaine d'années, un premier carton de récupération a été mis en place dans l'établissement, pour le recyclage des bouchons en plastique.

Depuis, ces cartons se sont multipliés et aujourd'hui, il est possible de déposer des bouteilles en plastiques, du papier, des tubes de dentifrices et des brosses à dents, des cartouches d'imprimantes... et on en oublie sans doute.

Vérifier si les lumières sont bien éteintes

Mais l'établissement ne se contente pas de recycler. L'encadrement incite les élèves à économiser l'eau et l'électricité. Dans les plus grandes classes par exemple, des enfants sont désignés pour vérifier si les lumières sont bien éteintes quand la classe se vide.

Même l'art plastique se nourrit parfois des déchets, avec plusieurs projets de sculptures réalisés à partir d'objets promis à la poubelle. C'est ainsi par exemple que Papa Bidon et Mlle Boite sont nés (photo ci-dessous).

Papa Bidon et Mlle Boite © Radio France - Benjamin Billot

Dans la cour de l'école, une boite à compost a été installée. Y finissent tous les déchets de la cantine et du goûter des enfants.

Avec tout cela, non seulement l'école réduit sa production de déchets, et celles des familles, mais les enfants sont sensibilisés aux problèmes environnementaux. À leur tour, ils en parlent parfois à leurs parents, voir à leurs grands-parents, qui ne sont pas toujours autant au courant des problèmes environnementaux.

Le sourire radieux de Mlle Boite, sauvée de la poubelle par l'art recyclant © Radio France - Benjamin Billot

Toutes ces démarches écologiques sont accompagnés de projets solidaires. Pour toutes ces raisons, Anne Laude, la rectrice de l'académie de Limoges remet ce mercredi 16 octobre à l'école de Lavaveix-les-Mines le label E3D pour "école en démarche globale de développement durable". Trois autres établissements reçoivent ce même label : le collège Benjamin Bord de Dun-le-Palestel, le collège Martin Nadaud de Guéret et le lycée Pierre Bourdan de Guéret.