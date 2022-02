L'école polaire s'installe sur le Marité : des jeunes Manchois sensibilisés au dérèglement climatique

Depuis lundi 21 février et durant un mois, plus de 900 écoliers et collégiens manchois vont aller à "l'école polaire" pour apprendre à connaitre ces zones essentielles dans la régulation du climat. Ces ateliers gratuits se déroulent à bord du terre-neuvier le Marité.