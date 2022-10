Une fleur unique au monde donne son nom à une école ardéchoise

A présent, l'école publique d'Andance en Ardèche se nomme l'école Alysson du Rhône. Un nouveau nom officiellement adopté ce samedi 15 octobre 2022 dans la cour du petit établissement devant des parents, enfants et élus locaux. Par ce baptême, c'est l'enjeu de la protection de l'Alysson du Rhône qui est recherché, cette plante très rare qui ne pousse que sur 8 hectares et dont seulement 10 000 individus sont recensés sur une aire répartie entre Crozes-Hermitage côté Drôme et Andance côté Ardèche.

ⓘ Publicité

Aire de répartition de l'Alysson du Rhône à Andance (Ardèche) - Conservatoire botanique nationale du Massif centrale

Une plante à petite fleurs jaunes qui ne pousse que sur un milieu bien particulier, des pelouses sèches, où la roche est souvent apparente, le sol sec et la végétation rase. Un milieu fragilisé par l'activité humaine que le Conservatoire botanique du Massif central et le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes, tachent de protéger grâce notamment à des journées de sensibilisation comme ce samedi; le matin une balade à la découverte des pelouses sèches de la colline du Chatelet qui surplombe Andance et l'après-midi, un chantier participatif à Roche-Vautours.

loading

L'école publique d'Andance se nomme désormais l'école Alysson du Rhône - Conservatoires botaniques nationaux

L'Alysson du Rhône, un emblème

"Pour nous l'Alysson du Rhône c'est avant tout un emblème", explique Guillaume Chorgnion chargé de mission au sein du conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes, "c'est-à-dire qu'en protégeant cette espèce qui est très rare, on va aussi en protéger beaucoup d'autres mais aussi tout le milieu de vie, c'est aussi ça l'intérêt de cette approche" conclut l'expert.

"L'approche de renommer l'école Alysson du Rhône doit aussi permettre la sensibilisation des jeunes publics" se réjouit Christelle Reynaud la maire d'Andance. "Nous sommes en pleine transition écologique, nous nous apercevons que beaucoup d'espèces sont menacées dont l'Alysson du Rhône, alors nous avons réfléchi tous ensemble à un acte qui rende marquante la protection de cette fleur." La solution c'était donc de donner le nom de la fleur à l'école. "C'est un moyen pour que les générations actuelles et futures retiennent ce nom et soient sensibilisées à la protection de l'Alysson du Rhône".

Alysson du Rhône non fleurit © Radio France - Erwan Chassin

L'Alysson du Rhône bénéficie d'un plan de sauvegarde nationale : "des mesures de gestion d’autant plus importantes que cette espèce d’origine montagnarde subit les conséquences du dérèglement climatique. Et que son patrimoine génétique s’appauvrit progressivement en raison des faibles effectifs existants." selon le Conservatoire d'espaces naturel Rhône-Alpes.