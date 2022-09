L'écoquartier Mas de Caylus à Castelnau-le-Lez en compétition pour les victoires du paysage

Ils sont deux à écouter, analyser, poser quelques questions. Les jurés des victoires du paysage, concours national organisé tous les deux ans, se sont déplacés fin août pour juger l'aménagement de l'écoquartier du Mas de Caylus situé au nord de Castelnau-le-Lez, traversé par la ligne 2 du tramway et collé au village de Jacou. "L'aménagement doit avoir une certaines harmonie. On juge grâce à une grille de critères mais le ressenti compte aussi" explique Véronique Brun, référente du jury. Elle et son collègue juré étaient accompagnés d'une dizaine de personnes en charge de près ou de loin à l'agencement de cet écoquartier dont les aménagements ont été construits dans le respect de l'environnement.

Arbres et transports doux

L'écoquartier du Mas de Caylus a nécessité six ans de travaux et est définitivement aménagé désormais. Et il regroupe un certain nombre d'aménagements durables. 1500 arbres renforcent la verdure déjà existante. Des bassins de rétention sont traités grâce à l'éco-pâturage : un cheval et un âne broutent afin de désherber l'espace. Des chemins piétons et accessibles en trottinettes ou en vélos ont été construits. Au détriment d'aménagements pour les voitures car désormais, les résidents garent leurs véhicules en sous-terrain pour éviter le stationnement en ville. "Tout a été pensé pour que chaque aménagement entraîne une action positive" explique Jean-Roch Mirabel, directeur associé chez GGL Aménagements, en charge de l'agencement de l'écoquartier.

L'aspect social a été central

Au Mas de Caylus, on tient également à créer du lien social. Les habitants peuvent se retrouver dans des espaces de copropriété au sein de leurs résidences. Même chose avec les maisons des proximités dans le quartier où l'on peut s'inscrire à des activités culturelles ou sportives. Le pôle petite enfance Madiba dispose d'une crèche basée sur une pédagogie Montessori, méthode où les activités sont adaptées au rythme et au besoin de l'enfant. Et les maternelles peuvent eux profiter de grandes salles de classe. "L'aspect social a été central. C'était l'origine du projet où l'on souhaitait un quartier à échelle humaine. Les gens ont besoin de comprendre dans quel univers ils évoluent" détaille Jean-Roch Mirabel.

Un écoquartier pensé pour un cadre de vie agréable d'après Jean-Roch Mirabel Copier

"On se sent bien ici"

Les habitants sont conquis par ces aménagements qui leur offrent un cadre vie agréable. "C'est pratique d'avoir les commerces et des infrastructures médicales à proximité" reconnaît Nathalie, croisé en plein centre de l'écoquartier. Des chemins piétons emmenant jusqu'au lac du Crès et des infrastructures de fitness sont également disponibles. "On peut faire du sport facilement, se balader dans un environnement calme. Je me sens super bien ici" ressent quant à lui Maxime.

Les habitants se sentent bien au sein de cet écoquartier Copier

Le jury se réunira après avoir visité tous les aménagements et rendra son verdict le 8 décembre pour élire le vainqueur des victoires du paysage. Il y a également un prix du public : pour voter, rendez-vous sur le site des victoires du paysage.