L'élagage sévère de cinq platanes centenaires, en plein été, crée la polémique à Capestang

Ne cherchez pas d'ombre en pleine après-midi, place Ferrer à Capestang (Hérault), il n'y en a plus depuis ce lundi 24 juillet. Et pour cause, cinq platanes centenaires ont été entièrement élagués. Il ne reste rien, sauf leurs majestueuses branches qui dominent l'espace. Ce type de coupe n'est pas exceptionnelle en plein hiver, elle est même nécessaire. Mais des voies s'élèvent pour dénoncer cette intervention en plein été.

La place était envahie de pigeons

"Je ne comprends pas pourquoi on en est arrivé là", déplore Magalie. "C'est du n'importe quoi. Surtout maintenant. Nous ne sommes même pas fin juillet", rajoute Antoine. Depuis des mois, des dizaines de pigeons, étourneaux et autres oiseaux, s'étaient emparés de l'espace pour se protéger du soleil. Et ce qui devaient arriver arriva : des quantités de fiente sur la chaussée, les trottoirs et les bancs se sont accumulées. "L'odeur était devenue insupportable, raconte une voisine à France Bleu Hérault. Le bruit était assourdissant. Il y avait un nombre incalculable de mouches. Et jusqu'à trois centimètres de fiente d'oiseaux au sol."

"Les gens râlent, c'est parce qu'ils n'habitent pas à côté."- une voisine

Avant cette ultime décision, Pierre Polard, le maire de Capestang a installé des haut-parleurs sur cette place. Mais les riverains se plaignaient du bruit de cet effaroucheur sonore. Les pigeons étaient bien décidés à rester sur place. Alors le choix a donc été fait d'élaguer ces arbres.

"Je tiens à être transparent, dit Pierre Polard, le maire de Capestang. Ce n'est pas ce que l'on attendait. Il y a eu une incompréhension de l'entreprise prestataire. Nous voulions éclaircir la végétation pour que les oiseaux fuient. Il faut raison gardée. On parle de cinq platanes sur plusieurs centaines d'arbres à Capestang. Nous ne sommes pas sur un élagage massif. Ceux qui disent aussi qu'il faut laisser agir la nature, ils habitent souvent ailleurs. Les équipes municipales ont nettoyé de manière régulière. Mais pour que cela soit efficace, il aurait fallu que nos services municipaux interviennent deux à trois fois par jour. Ce n'est pas possible, notre commune n'a pas les moyens."

"Capestang est victime de l'abattage massif de platanes malades le long du Canal du Midi. Depuis, les oiseaux sont plus nombreux dans la commune" - Pierre Polard, maire de Capestang

"Dès qu'ont fait un chantier sur la commune, des voies s'élèvent pour dire qu'on détruit la nature, ajoute le maire de Capestang. Je pense au chantier de l'école maternelle. On nous reprochait d'avoir détruit des nids d'hirondelle. Cela reste à prouver. Est-ce que l'on préfère que nos enfants de trois ans fassent des trajets en bus tous les midis ou alors restent sur place dans des locaux confortables et modernes ? Le choix est vite fait. On parle de défense de l'environnement. Sauf qu'agir pour l'environnement, ça ne se résume pas uniquement à l'élagage de cinq platanes. Lorsqu'on abolit l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, on œuvre en faveur de l'environnement. Et c'est pareil quand on rénove la station d'épuration, qu'on créée une aire de lavage pour les machines agricoles afin de limiter les rejets dans le milieu naturel, ou encore quand on a un rendement de réseau d'eau potable supérieur à 85 % pour limiter les fuites, ou encore quand on plante plus de 200 arbres, on agit en faveur de l'environnement."

"Cessons de nous accuser de tous les mots. Capestang œuvre aussi en faveur de l'environnement." - Pierre Polard, maire de Capestang

L'élagage réalisé divise

Dans la commune, cet élagage divise et fait polémique. Les voisins les plus proches ne cachent pas leur satisfaction. D'autres sont plus mitigés, nuancés. "Sincèrement au niveau sanitaire, c'était limite, explique l'un des riverains qui travaille dans une agence à proximité : "On était obligé de fermer les portes la journée. L'odeur était intenable aux heures les plus chaudes de la journée. Maintenant, il est vrai que nous avons trop de soleil. Nous n'avons plus d'ombre. Et je m'inquiète aussi pour les arbres car les couper si court à cette époque de l'année, je crains qu'il y ait des conséquences".

"C'est un massacre, surtout à cette période de l'année."- Pablo Villedary, patron de l'entreprise Arbotek

Les tailles de ce type sont réalisées en plein hiver. "En plein été, c'est un massacre", explique Pablo Villedary, patron de l'entreprise Arbotek, proche de Clermont-L'hérault. "Il y a des chances que ces arbres ne s'en remettent pas. Les coupes à cette période l'année affaiblissent terriblement les arbres. C'est la dernière chose à faire. Et s'il n'y a pas le choix, il ne faut pas tailler plus de 30 % de la masse foliaire, sans quoi, on peut s'attendre à des conséquences sur la longévité des arbres et dans leur manière de lutter contre les maladies. Un arbre, moins on le touche, mieux il se porte. Et c'est un professionnel qui vit de cette activé qui vous le dit."

Platanes de Capestang, avant une coupe sévère en plein été (2023) - Un habitant de Capestang

Platanes coupés en plein été à Capestang (Hérault) © Radio France - Stéfane Pocher

Problème déplacé et amplifié

Les pigeons de la place Ferrer de Capestang sont aujourd'hui partis. Ils reviendront sans doute au printemps prochain. En attendant, les volatiles sont allés s'installer dans l'un des 200 platanes que compte la ville. Les voisins vont-ils seulement l'accepter ? Certains se sont déjà manifestés en mairie. "On ne fait que déplacer le problème et créer une densité d'oiseaux encore plus importante ailleurs", explique Yann Geshors, coordinateur de l'association Sauvegarde Hérault Littoral.

