L'électrification du port à l'horizon 2027

La loi prévoit qu'en 2030, les bateaux de croisière, de commerce et les ferries ne pourront plus accéder aux grands ports s'ils ne sont pas électrifiés pour leurs escales. L'objectif est environnemental : si les bateaux sont branchés à quai, ils n'auront plus à laisser tourner leurs moteurs durant les escales, ce qui représente aujourd'hui une importante source de pollution.

Plusieurs millions à investir

Mais une chose est sûre : ça laisse peut de temps pour relever le défi! Or, il y a une obligation de résultat, sans quoi, un port comme celui de Cherbourg-en-Cotentin, qui voit le trafic de ferries et de paquebots exploser, pourrait être privé du jour au lendemain d'une part essentielle de son activité. Il est donc nécessaire d'entamer la réflexion sur les travaux à réaliser, même si cela représentera un coût important. "Il faudra compter entre 15 et 20 millions d'euros d'investissement rien que pour l'électrification des quais", précise le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé avant d'ajouter, "c'est dans l'ordre des choses, pour répondre aux attentes de la population et rester un port compétitif".

Il n'y a pas que pour les ports que l'opération sera coûteuse. Afin de pouvoir se brancher à quai, les navires actuels doivent être compatibles. Les aménagements pour cela représentent entre 300 et 700 000 euros par bateau. Raison pour laquelle, pour Roland Teixeira de Mattos, le président de l'association européenne de l'électrification à quai EOPSA, "l'Etat doit soutenir ce mouvement par des subventions ou des aides qui existent déjà dans d'autres secteurs pour accompagner la transition énergétique. Il faut que les acteurs qui font des efforts s'y retrouvent".

Produire sa propre électricité pour alimenter les quais

Une fois un port électrifié, il reste encore à l'alimenter en électricité sachant que du jour au lendemain, la consommation électrique est multipliée entre 4 et 7 selon la taille du port. Or, on connaît aujourd'hui les problématiques de pénurie d'électricité. Et le risque que les énergéticiens ne soient pas en mesure de répondre aux besoins n'est plus à exclure. C'est pourquoi, selon Valérie Layan, la présidente du secteur transports de Schneider Electric, "il est essentiel de réfléchir aux solutions pour produire sur le port, sa propre électricité. Que ce soit du solaire ou de l'éolien, peu importe, mais cet enjeu doit aussi être pris en compte". Cela représente évidemment un coût supplémentaire, mais reste plus rentable que d'être dépendant d'un énergéticien. A Cherbourg-en-Cotentin, les projets éolien et hydrolien pourraient être une solution pour alimenter, au moins en partie, le port après son électrification.