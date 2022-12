L'emplacement potentiel de la future déchetterie de Gueux fait polémique

La déchetterie de la discorde. À Gueux, dans la Marne, petite commune à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Reims, un projet de déchetterie fait polémique. Le constat est partagé par tous : les deux déchetteries du secteur, celle de Gueux et celle de Muizon, trop petites, sont devenues obsolètes. Implantées sur des terrains qui ne peuvent faire l'objet d'extension, ces structures vont être remplacées par une seule et même déchetterie.

Si elle s'annonce forcément plus grande, ce n'est pas tant son envergure qui pose problème, mais l'emplacement où elle pourrait voir le jour, à savoir une zone de captage en eau potable sur la commune de Gueux. L'association Gueux Environnement a donc lancé une pétition qui a réuni près de 500 signatures.

Menace sur l'eau potable ?

"C'est un problème écologique !", lance Dominique Bergeon, président de Gueux Environnement. "On dessert énormément de communes en eau potable sur un puits très important et sur lequel on pourrait déverser des produits dangereux. Et même si une déchetterie est conçue correctement, on n'est pas à l'abri d'une fissure, d'un accident et puis de polluer définitivement une eau qui est déjà bien dégradée actuellement."

Dominique Bergeon, président de l'association Gueux Environnement. © Radio France - Philippe Peyre

Autre problème aux yeux de l'association : la déchetterie serait à moins de 250 mètres de trois lotissements. Nuisances visuelles, olfactives, mais aussi davantage de trafic à un endroit jugé dangereux. Tout cela s'ajoute au sentiment que le maire de Gueux, Jean-Pierre Ronseaux, tente de dissimuler ce projet autour duquel il n'a pas communiqué auprès de ses administrés.

Les trois lotissements qui pourraient se retrouver à quelques petites centaines de mètres de la future déchetterie. - Pascal Anghelovici

Projet caché ?

"C'est quand même des projets extrêmement importants, la moindre des choses, c'est qu'on soit au courant", déplore Dominique Bergeon. Une absence de communication qui lui fait penser à "un dossier caché dont on sera informé au moment où on sera plus en capacité de le contredire ou d'intervenir pour qu'il puisse ne pas être réalisé."

Projet "caché" ? Le maire de Gueux s'en défend : "Nous en sommes simplement à une étude de faisabilité. D'autres sites seront expertisés. Je ne connais même pas encore le projet définitif, donc rien n'est fait, tout est à l'étude. Pourquoi voulez-vous que j'aille communiquer sur une étude de faisabilité qui ne sera peut-être même pas retenue ? Dans ce cas-là, il faut que je communique sur beaucoup de projets."

Jean-Pierre Ronseaux veut jouer l'apaisement et insiste : si l'étude de faisabilité valide cet emplacement pour la déchetterie, il y aura forcément des réunions publiques organisées par le Grand Reims (qui détient la compétence pour ce projet). Des réunions où les administrés devraient pouvoir se faire entendre.