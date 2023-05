L'emploi du feu en extérieur interdit dans l'Hérault jusqu'à la fin de l'été

interdiction des feux de brulages de végétaux et déchets verts dans l' Hérault ( illustration )

L'emploi du feu pour le brûlage de végétaux et de déchets verts est interdit jusqu'à la fin de l' été. Le préfet de l'Hérault prolonge l'arrêté en vigueur depuis le 17 avril, en raison de la sècheresse et du risque d'incendie.

Ainsi, dès à présent et pour toute la saison estivale, l’emploi du feu est interdit sur tous les terrains couverts de forêts, de bois, de plantations, de landes, garrigues et maquis et jusqu’à 200m de ces espaces.

Cette nouvelle mesure préfectorale élargit l’interdiction aux brûlages de végétaux coupés ou sur pied effectués par les professionnels, les agriculteurs et les forestiers.

Les déchets issus du débroussaillement ne doivent pas être brûlés mais amenés en déchetterie, ou être broyés.

Le préfet de l' Hérault rappelle qu'en cas d’incendie, même involontaire, des amendes pouvant aller jusqu’à 150 000 € peuvent être prononcées, ainsi que des peines d’emprisonnement et le paiement de lourds dommages et intérêts.