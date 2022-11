L'empreinte carbone de TotalEnergies quatre fois plus élevée qu'annoncé, accuse Greenpeace

TotalEnergies a-t-il minimisé son bilan carbone ? Oui selon Greenpeace qui publie ce mercredi un rapport en collaboration avec le cabinet Factor-X. L'ONG a recalculé les émissions de gaz à effet de serre (GES) du groupe pétrogazier français en 2019 et affirme qu'il existe un "écart abyssal" entre ses résultats et les déclarations officielles de la multinationale. Selon Greenpeace, TotalEnergies a émis quatre fois plus de GES que déclarés. L'association, qui a assigné l'entreprise en justice pour pratiques commerciales trompeuses en mars l'accusant de "greenwashing", dit avoir "adressé un signalement à l'Autorité des marchés financiers".

ⓘ Publicité

"Manque de transparence"

Total, qui se plie à l'obligation légale de publier chaque année son bilan carbone, c'est à dire les chiffres de ses émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, a indiqué "avoir émis 455 millions de tonnes sur l'année 2019". Mais l'estimation de Greenpeace est "près de quatre fois supérieur à celui que communique la major, soit un total d'émission de 1,6 milliard de tonnes d'équivalent CO2".

Un résultat qui "souligne le manque de transparence évident de TotalEnergies", estime l'association de protection de l'environnement. "Sa responsabilité dans la crise climatique est bien plus importante que ce qu'elle veut bien reconnaître", selon François Chartier, chargé de campagne océan et pétrole chez Greenpeace, qui juge les ambitions affichées du groupe d'atteindre la neutralité carbone en 2050 "carrément fantaisistes".

Des critères peu fiables

L'ONG fait valoir que les "critères et standards internationaux" qui servent à calculer les volumes de GES ont été définis par l'industrie pétro-gazière elle-même. Greenpeace met également en cause la "méthodologie de reporting" de TotalEnergies qu'elle juge trop peu détaillée.

"Le reporting des émissions de GES du groupe montre, au-delà d'une absence permanente de transparence, a minima un manque de sérieux dans le traitement des chiffres du climat", se désole l'association qui pointe l'écart avec le bilan du britannique Shell, 3,6 fois plus élevé que TotalEnergies alors que sa production de pétrole et gaz est seulement 1,22 fois supérieure et ses ventes de pétrole 1,6 fois plus importantes.

Méthodologies discutées

Alors que les méthodologies de bilan carbone sont complexes et discutées, Greenpeace affirme que son chiffrage, "sans prétendre à une 'vérité absolue'", est une "contribution au débat".

Les données avancées par l'ONG sont "fantaisistes" a répliqué TotalEnergies par voie de communiqué. "Le rapport de Greenpeace suit une méthodologie pour le moins douteuse", estime l'entreprise qui pointe que l'étude comptabilise "plusieurs fois les émissions liées à la combustion des produits".

Le GHG Protocol, norme mondiale la plus utilisée pour établir ces bilans, mais différemment interprétée, distingue en effet trois types d'émissions : émissions directes de l'activité (dit "scope 1"), émissions liées à la consommation d'électricité, de chaleur et de vapeur ("scope 2"), et émissions indirectes en amont et en aval de la production ("scope 3").

Ce "scope 3", qui intègre l'essence consommée par les automobilistes ou le gaz brûlé par la cuisinière, représente l'essentiel des émissions du secteur des énergies fossiles. Pour TotalEnergies, Factor-X évalue ce périmètre à 1,4 milliard de tonnes d'équivalent CO2 (90% de l'empreinte carbone totale) en 2019 contre 410 millions dans le chiffrage du groupe. "Les émissions calculées par Greenpeace correspondraient à plus de 4% des émissions mondiales" liées à cette industrie dans le décompte de l'Agence internationale de l'énergie (36 gigatonnes d'équivalent CO2) en 2019, sans équivalence avec "la part de marché de TotalEnergies dans le secteur", "comprise entre 1 et 2%", souligne le groupe.

Méthodologie

Greenpeace a choisi de se baser sur les données publiques des facteurs d'émissions de l'ADEME. Elle a pris pour année de référence 2019, soit avant la crise sanitaire du Covid-19. L'ONG a décidé de se focaliser uniquement sur les scopes 1 et 3, comme TotalEnergies dans ses déclarations officielles. "Nous n'avons pas recalculé et n'incluons pas les émissions dites de scope 2, non spécifiques aux activités pétro-gazières", justifie Greenpeace.

Le scope 1 regroupe les émissions de gaz à effet de serre directement liées à la fabrication du produit. Le scope 3 est plus large, il comprend notamment les émissions liées aux fournisseurs de l'entreprise, aux déplacements des salariés ou à l'achat des matières premières.