"L'énergie solaire peut nous rendre indépendant du gaz et du pétrole russes" selon cet expert perpignanais

Comment faire face à la flambée des prix de l'énergie ? Et comment être moins dépendant du gaz et du pétrole russes ? Ces questions prennent une place prédominante ces derniers avec la guerre en Ukraine. Et si la solution, c'était le soleil ? C'est en tout cas l'avis du Perpignanais André Joffre. Il est le fondateur du bureau d'études Tecsol à Perpignan, mais également le vice-président national du syndicat de l'énergie solaire. Ce mardi 22 mars, lui et son syndicat présentent un "plan d'urgence", à destination du futur président de la République, pour encourager le développement de l'énergie solaire en France. Un moyen selon lui de "renforcer l'indépendance énergétique du pays." André Joffre était notre invité sur France Bleu Roussillon pour nous parler de ce plan d'urgence.

André Joffre, vice-président national du syndicat de l'énergie solaire Copier