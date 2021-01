L'énergie solaire produit de l'électricité pour 58 000 personnes en Limousin

Construite sur le site d'une ancienne carrière, la centrale et ses 12 000 panneaux solaires sont à peine visibles depuis la RN141 : "on est sur des projets qui permettent de revaloriser des sites dégradés et peu visibles car on est sur des installations qui ne dépassent pas 3 mètres de haut", insiste Julien Picart, de la société Urbasolar, mettre d'oeuvre. Du coup, la centrale et ses 7 hectares de panneaux photovoltaïques s'intègrent parfaitement dans le paysage. Un atout pour la nouvelle maire de Saint-Brice-sur-Vienne : "le champ de panneaux devrait être caché par des haies et des barrières donc on ne devrait pas trop le voir. Il n'y aura donc pas de nuisances visuelles et c'est plutôt positif", souligne Laetitia Calendreau, maire de Saint-Brice.

600 nouvelles installations par an en Limousin

D'autres centrales de ce type verront le jour en Haute-Vienne d'ici deux ans, comme à Saint-Yrieix-la-Perche, sur un ancien site d'enfouissement et à Saint-Sornin-Leulac, dans une ancienne carrière d'uranium. Aujourd'hui, il existe 7200 installations solaires en Limousin et 600 voient le jour chaque année dont les deux tiers chez les particuliers : "on a aujourd'hui beaucoup de personnes qui choisissent un système de production d'électricité sur leur habitation. Ils revendent le surplux et consomment une partie de leur production,"confie Jean-Luc Gautier, directeur Enedis 87.

Grâce aux énergies vertes, le Limousin produit la moitié de l'électricité qu'il consomme - Erik Pharabod, délégué RTE du Sud Ouest.

La production d'électricité dans notre région est entièrement renouvelable. "Elle provient essentiellement du réseau hydroélectrique, pour les deux tiers. Le solaire et l'éolien produisent le reste à part égale, mais cette part devrait évoluer dans les années à venir car on ne construit plus de barrages contrairement aux centrales solaires" lâche E. Pharabod, de Réseau de Transport d'Electricité. 10% de l'énergie en France est produite par le solaire. En Limousin, cette énergie verte permet d'alimenter 58 000 personnes par an.