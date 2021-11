L'enquête publique débute sur le démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis

L'enquête publique concernant le démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis dans les Monts d'Arrée débute ce lundi et ce jusqu'au 3 janvier prochain.

L'enquête publique sur le démantèlement complet de la centrale nucléaire de Brennilis dans les Monts d'Arrée débute ce lundi. Il faut encore extraire 8.000 tonnes de déchets radioactifs issus de la cuve et du béton du réacteur. La centrale a fonctionné de 1967 à 1985, elle est depuis en cours de démantèlement.

Chantier sans danger ou nécessité d'attendre ?

EDF affirme que ce chantier est sans risque pour l'environnement et la population, mais "le stockage définitif n'a toujours pas commencé à être construit dans la Meuse", rappelle Chantal Cuisnier, porte-parole de Sortir du Nucléaire, Cornouaille. "EDF et le CEA ont recommandé d'attendre au moins 50 ans, car il y aurait eu une décroissance de la cuve, très radioactive, qui aurait permis de moins exposer les travailleurs et de générer moins de déchets."

Le registre de remarques sur l'enquête publique est accessible dans les 15 mairies concernées et à la sous-préfecture de Châteaulin ainsi que sur l'adresse courriel : demantelement-centrale-brennilis(at)enquetepublique.net