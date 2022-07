L'entreprise Aprochim condamnée pour dépassement des normes de pollution à Grez-en-Bouère

L'entreprise Aprochim, située à Grez-en-Bouère, a été condamnée par la cour d'appel d'Angers à verser 50.000 euros à des associations environnementales et à des riverains du site classé Seveso. Plusieurs dépassements des normes de pollution ont été constatés.

L'usine Aprochim, à Grez-en-Bouère, condamnée pour dépassement des normes de pollution. L'entreprise devra verser 50.000 euros à des associations environnementales et à des riverains qui l'avaient attaquée en justice, décision de la cour d'appel d'Angers. Benoit Marichal, du collectif Entre Taude et Bellebranche, estime que cet arrêt "valide l’efficacité du plan de surveillance mis en place par l’Etat", tout en soulignant qu’il reste "beaucoup à faire pour que l’entreprise Aprochim fonctionne dans le respect de l’environnement et des riverains".

Depuis une dizaine d'années, l'usine est étroitement surveillée, une surveillance dite renforcée. A la fin de l'année 2019, la Préfecture de la Mayenne avait suspendu une partie des activités, des prélèvements réalisés sur les herbes, fourrages et prairies autour de l'usine avaient montré un dépassement des seuils de PCB, et ce à plusieurs reprises.

Aprochim, seul site classé Seveso dans le département de la Mayenne, collecte, traite et recyle des déchets souillés, ou non, par le PCB, une substance chimique particulièrement toxique.