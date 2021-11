L'entreprise Colas veut rassurer les riverains des carrières de Cherbourg

C'est une spécificité cherbourgeoise : les Carrières de l'Ouest adossées à la montagne du Roule sont en bordure de ville. Aux limites des communes déléguées de Cherbourg, Tourlaville et La Glacerie, à proximité de zones commerciales, d'établissements scolaires mais aussi de lotissements. Forcément, l'évolution de l'activité sur le site entraine l'inquiétude des habitants du secteurs.

Un besoin de production d'enrobé dans le Cotentin

En l'occurrence, la société Colas, spécialisée dans la construction de routes, envisage d'y installer une unité de production d'enrobé. Celle-ci viendrait remplacer l'usine qui a fermé à Brix en janvier dernier et permettrait à l'entreprise d'éviter de coûteux allers retours vers les sites de production existants dans la région de Carentan. "Disposer d'une unité de production d'enrobé dans le Cotentin, c'est éviter quelque 300 000 kilomètres par an", souligne le directeur régional de la société, Frédéric Ledru.

Seulement, les riverains de la carrière sont échaudés. Depuis 2004, une autre entreprise, le groupe Toffolutti, dispose d'une autorisation pour venir fabriquer régulièrement de l'enrobé au sein des Carrières de l'Ouest. La dernière fois, c'était en octobre 2020. Et les riverains, à l'image de Pierre Digard, président de l'association des habitants du quartier des Erables, se plaignent de nuisances. "On sent de fortes odeurs, et puis ce sont aussi des dépôts de particules noires. La santé des riverains, c'est important!", insiste le retraité. Son voisin, secrétaire de l'association, Jean-Marc Hochart, insiste aussi sur les nuisances que représenterait la circulation accrue des camions à l'entrée et à la sortie des carrières. "Le secteur est déjà très encombré, mais si on y ajoute 50 camions par jour, ça va devenir infernal!".

Répondre aux inquiétudes des riverains

Ces inquiétudes, les riverains de la carrière ont l'occasion de les exprimer puisque la société Colas a décidé d'organiser des réunions d'information en amont du dépôt officiel de son projet. "Notre objectif est de faire de la pédagogie, d'entendre les craintes des habitants du secteur, d'y répondre et de tenir compte de leurs réflexions", souligne le directeur régional de Colas, Frédéric Ledru. En l'occurrence, sur la question des nuisances olfactives et des particules, le responsable précise que "notre usine sera dotée des dernières technologies. Pour fabriquer l'enrobé, le bitume et les cailloux seront chauffés au gaz et non avec du fioul ce qui réduira les odeurs. Par ailleurs, il y aura un récupérateur d'odeurs".

L'entreprise veut aussi modéliser l'évacuation des fumées en prenant en compte les vents existants et la topographie des lieux pour trouver le meilleur système. Quant à la problématique du trafic occasionné par les camions, Frédéric Ledru assure que s'il y a des pointes à 50 camions par jour, _"_la moyenne annuelle sera de 13 camions par jour sur environ 150 jours de production".

L'entreprise espère rassurer les riverains avant le dépôt de son dossier d'autorisation. Une enquête publique aura évidemment lieu et si le projet va à son terme, Colas investira environ 3,5 millions d'euros dans la conception de son unité qui pourrait entrer en service courant 2023 au plus tôt.