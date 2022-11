L'entreprise sarthoise Quairos Energies primée au salon des maires à Paris

C'est le coup de cœur du jury au salon des maires à Paris. L'entreprise sarthoise Qairos Energie va être récompensée d'un prix ce mardi 22 novembre dans la catégorie "Energies renouvelables". Il sera remis par le comité stratégique de la filière nouveaux systèmes énergétiques pour le projet d'usine de transformation de chanvre en hydrogène, basé à Trangé, près du Mans. "C'est grande fierté d'être reconnu au niveau national comme producteur d'énergies renouvelables" réagit Jean Foyer, le président de la société basée à Loué.

"C'est un projet qu'on mène depuis trois ans d'arrache pied pour montrer qu'on peut faire des énergies renouvelables sur le territoire grâce aux agriculteurs.Ce qui a été retenu, c'est le caractère inédit entre production de gaz vert et monde agricole. Le côté innovant, inédit et industriel de la solution qui a été êtes mis en avant", poursuit-il. L'hydrogène est l'une des énergies plébiscitée par l'Etat français pour décarboner, notamment, le secteur industriel. En novembre 2021, Emmanuel Macron avait annoncé que près de deux milliards d'euros seraient consacrés aux acteurs de la filière dans le cadre du plan d'investissement France 2030 .

L'usine n'est toujours pas fonctionnelle

"L'hydrogène, c'est une des solutions pour réussir notre transition énergétique. Pour être propre, ça dépend de son mode de production. Si on produit de l'hydrogène avec du charbon ou du pétrole, l'hydrogène ne sera pas très propre. Avec le chanvre, c'est un cycle très court du carbone, ça pousse en trois mois et demi. En plus, c'est une graine pour nourrir les animaux", détaille Jean Foyer. Mais si son projet séduit, il n'est pas encore fonctionnel. L**'usine de transformation devait être opérationnelle en 2022**, mais n'a toujours pas l'autorisation de fonctionner.

"Comme tout mode de production, il faut bien analyser les enjeux, les impacts, les gisements. La grosse incertitude qui me reste, c'est ce rachat des molécules de gaz énergétique qui vont être produits. Et là, en fait, c'est toute une filière qui est en attente. A partir du moment où on aura une validation par l'Etat de la reconnaissance du mode de production de gaz divers, on pourra dérouler. Mais personne aujourd'hui ne sait quand est ce que ce mécanisme de soutien sera présent. J'ai beaucoup de signaux positifs", positive le président de Qairos Energie.

Le prix lui sera remis ce mardi, par des représentants des entreprises Schneider Electric et GRDF, et par le maire du Mans, Stéphane Le Foll.