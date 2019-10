L’étang de Marault dans l’Avallonnais sous protection des pêcheurs

Avallon, France

Le site de trente hectares sera désormais géré par les associations de pêche de l'Avallonnais. L'étang aurait pu devenir un lieu de pêche privé ou une base de loisirs mais la ville d'Avallon (Yonne) a préféré le céder à la Fondation des pêcheurs créée en 2016. Elle a pour vocation d'acheter des plans d'eau partout en France et pour son président François Le Sager, le site est parfait car « c’est un endroit accessible aux pécheurs, aux promeneurs et à ceux qui s’intéressent aux oiseaux, tout le monde peut venir, c’est tout l’intérêt. » L’étang de Marrault va donc devenir un réservoir de biodiversité et un lieu d'accès à la nature pour tous.

Daniel Lulic, le président de l'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Avallon explique « qu’il existe déjà sur place un observatoire pour les oiseaux car l’étang est fréquenté par de nombreux oiseaux dont des martins pécheurs, hérons, canards etc. Les deux tiers des rives sont dailleurs inaccessibles donc les oiseaux ne sont pas dérangés. Au niveau des poissons, l’étang abrite des espèces endémiques du Morvan : la carpe, la tanche, le brochet, le gardon. Le but est de garder une pêche traditionnelle, patrimoniale ».

l'école de pêche © Radio France - Damien Robine

L'autre objectif est de permettre aux écoles de pêche de la fédération de l'Yonne de venir régulièrement. C'était le cas hier pour Gabriel et ses copains. Les enfants ont attrapé des gardons.

Le lieu a aussi été aménagé pour les familles qui peuvent venir pique-niquer et pourquoi pas d'apercevoir la loutre d’Europe qui fait son retour aux abords de cet étang. la Fondation des pêcheurs, association d'utilité publique créée en 2016 a pour le moment acquis une dizaine de site dans tout le pays.