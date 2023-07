L'Etat annonce 65 millions d'euros pour le projet de ferme pilote d'hydroliennes dans le Raz-Blanchard

C'est une excellente nouvelle pour la filière de l'électricité hydrolien encore en phase de développement et qui a fait du Raz-Blanchard, au Nord-Est du Cotentin, son site pilote pour tester au large de la France, le potentiel de cette nouvelle technologie. Ce vendredi 7 juillet, Agnès Pannier-Runacher a annoncé que le gouvernement allait aider au développement de la ferme pilote hydrolienne baptisée "Flowatt" en versant une aide de 65 millions d'euros minimum. A cela s'ajoute la promesse d'un tarif d'achat préférentiel de l'électricité qui sera produite.

Le projet Flowatt consiste en la réalisation d'une ferme expérimentale de 7 hydroliennes d'une capacité de production totale de 17,5 MW, installée dans le Raz-Blanchard. Les turbines conçues par l'entreprise Hydroquest seront construites par les chantiers navals CMN à Cherbourg. L'objectif est une mise en service à l'horizon 2026 pour une exploitation sur 20 ans. La particularité de la technologie développée ici, c'est la décision de concevoir des hydroliennes à axe vertical.

Un potentiel de 3 à 5 GW rien qu'en France

Le projet a été lauréat de l'appel à projets "Systèmes énergétiques - villes et territoires durables" de l'Ademe et c'est à ce titre qu'il sera soutenu financièrement par l'Etat. L'attribution d'un tarif d'achat préférentiel sera conditionnée en revanche à une notification de la Commission européenne : les démarches pour en bénéficier vont débuter dès cet été.

L'enjeu avec cette ferme pilote est majeur pour le consortium, mais aussi plus globalement pour la France. Il s'agit de prouver le caractère pertinent et compétitif de la solution "hydrolienne" et de se positionner sur un futur marché mondial. Rien que pour la France, le potentiel hydrolien estimé, grâce à plusieurs zones de courants parmi les plus forts au monde, se situe entre 3 et 5 GW.