L'Etat ordonne l'évacuation des loups du zoo des Trois Vallées près de Castres

Encore des ennuis administratifs pour le zoo de Montredon-Labessonnié (Tarn) à 20 kilomètres de Castres. Déjà épinglés à plusieurs reprises pour les conditions insalubres dans lesquelles vivent les animaux, et après un incident avec une meute de loups, le préfet ordonne de transférer

La préfecture du Tarn annonce ce jeudi 21 avril avoir engagé une procédure d’évacuation et de mise en sécurité concernant deux meutes de loups du zoo des Trois Vallées, à Montredon-Labessonnié dans la Montagne noire. Cette décision est appuyée sur un rapport "particulièrement édifiant" quant à la situation des canidés.

à lire aussi La préfecture du Tarn ordonne la fermeture du zoo des Trois Vallées après l'évasion d'une meute de loups

Le zoo fermé depuis quatre mois, des "désordres majeurs"

Depuis décembre dernier, un arrêté préfectoral suspend l’ouverture au public du zoo. Cette fermeture faisait suite à une évasion d'une partie des loups de l'établissement peu avant Noël. Il avait fallu abattre quatre d'entre eux, les cinq autres avaient pu être préservés.

Les services de l'Etat avait alors demandé à des spécialistes de l’espèce, venus sur place en mars, de procéder à un état des lieux des conditions de bien-être des loups, ainsi que des conditions de sécurité liées à leur enclos. Le rapport produit par cette commission fait état de "_désordres majeurs et inadmissibles relativement aux c_onditions d’hébergement et de soins portées aux loups mais également de défauts majeurs en ce qui concerne l’objectif impérieux de sécurité du public".

La préfecture exige désormais du propriétaire du zoo qu'il de transférer ces deux meutes de loups dans d’autres parcs animaliers. L'établissement connait des difficultés importantes, et se trouve dans le collimateur du Ministère de la Transition écologique depuis octobre 2020 et le tweet public de la ministre, Barbara Pompili, qui avait exigé sans l'obtenir la fermeture définitive du parc.