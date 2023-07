L'Etat renonce à mettre en place une Zone à Faibles Emissions à Lille, qu'est-ce que ça change?

Bye-bye la ZFE, bonjour le territoire de vigilance! C'est ainsi que l'on peut résumer les annonces faites ce lundi par le gouvernement sur les restrictions de circulation qui devront être mises en place dans les grandes agglomérations comme celle de Lille pour limiter la pollution de l'air. Des mesures qui seront nettement assouplies, certains véhicules parmi les plus polluants pourront finalement continuer à circuler.

A partir du 1er janvier 2025, les 95 communes de la Métropole Européenne de Lille formeront donc un "territoire de vigilance", ce qui veut dire que les véhicules qui n'ont pas de vignettes Crit'Air, ceux immatriculés avant le 1er janvier 1997 ne pourront plus y circuler. Cela représente 10.000 véhicules, soit seulement 1,5% du parc automobile actuel de la métropole lilloise. D'ici 2025, cette proportion risque encore de se réduire.

Une goutte d'eau! pour les élus écologistes de la région qui dénoncent un véritable renoncement alors que la pollution est à l'origine de 1.500 décès prématurés chaque année dans la métropole lilloise, 47.000 à l'échelle du pays. Et s'ils évoquent un renoncement, c'est que le projet initial était bien plus ambitieux: il s'agissait de créer une ZFE dans la métropole lilloise, une Zone à Faibles Emissions au sein de laquelle les véhicules ayant des vignettes Crit'Air 4 et 5 n'auraient plus été autorisés à circuler. Ce sont plus de 50.000 véhicules qui auraient été concernés, et non pas seulement 10.000 comme ce sera finalement le cas.

Outre la métropole lilloise, 36 autres agglomérations deviendront des "Territoires de vigilance" en 2025, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais Dunkerque, Béthune, Douai-Lens, et Valenciennes. Le gouvernement n'a finalement décidé de ne conserver que cinq ZFE à l'échelle du pays: Paris, Rouen, Strasbourg, Lyon et Aix-Marseille. Il s'agit des agglomérations qui dépassent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l'air.