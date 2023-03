L'État valide la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres

On s'en doutait, c'est désormais officiel. La future autoroute A69 entre Toulouse et Castres a son autorisation environnementale. Les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne ont chacune délivré ce document administratif pour leurs parties du chantier ce vendredi.

C'était la dernière autorisation nécessaire pour le concessionnaire Atosca avant le début des travaux proprement dits. Néanmoins, les opposants continuent de dénoncer un projet néfaste pour l'environnement.

Le chantier pourrait commencer dès ce mois-ci pour une livraison fin 2025.