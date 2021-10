L'Etat vend l'étang de Bouzaire sur leboncoin et déchaîne les passions

Surprise et colère des habitants de Bouzaire près de Guérande. L'étang du village, riche en biodiversité et où logent notamment des loutres, espèces protégées, a été mis en vente par l'Etat sur le site internet du boncoin. Riverains et associations se mobilisent.

Il n'en revient toujours pas. "Quand j'ai vu l'annonce, j'ai immédiatement sonné l'alarme", raconte Armel Noblet, un habitant. Depuis, l'affaire a pris de l'ampleur. L'association Guérande Environnement s'est emparé du dossier. Son président, naturaliste de profession, Rémy Gautron ne décolère pas. "Que l'Etat, propriétaire de cet étang depuis les années 80 n'y trouve aucun intérêt, soit. Mais la mairie de Guérande a été prévenu, la communauté de commune aussi... ils auraient pu réagir". L'association est prête à apporter des fonds aux habitants qui se réunissent ce soir 18h30 à la mairie annexe de La Madeleine.

Rémy Gautron président de Guérande Environnement défenseur de l'étang de Bouzaire, refuge des loutres © Radio France - Hélène Roussel

Les cordons de la bourse ne sont pas extensibles" - Florence Penot-Martineau adjointe à la mairie de Guérande

Des élus de Guérande seront présents : "nous n'avons pas reçu le courrier recommandé que les services financiers de l'Etat assurent nous avoir envoyé et de toutes façons, nous ne pouvons pas nous substituer à l'Etat à chaque fois qu'il abandonne un terrain, notre périmètre est déjà très large, les cordons de la bourse ne sont pas extensibles", explique Florence Penot-Martineau, adjointe à la démocratie locale et à l'animation des villages et des quartiers, "mais nous serons là en soutient pour apporter du matériel ou du renfort s'il faut entretenir l'étang".

Le Pôle gestion domaniale des finances publiques qui a publié l'annonce explique pour sa part qu'après analyse de la situation géographique, ce bien a été reconnu "inutile" aux intérêts de l'Etat, l'opération de cession a donc été enclenché. Toutes les autorités bénéficiant d'un droit de priorité ont été averti en amont par courrier recommandé. Personne n'a répondu, l'étang s'est donc retrouvé sur le boncoin à zéro euro, il partira au plus offrant. Six candidatures à ce jour selon les associations qui craignent par-dessus tout l'acquisition d'un particulier. "Il fermera l'étang au public et qui nous dit qu'il l'entretiendra ? " s'inquiète Armel Noblet. "A l'heure où on nous rabache les oreilles avec la biodiversité et la protection de l'environnement, on ne comprend pas".

Les associations et les habitants ont jusqu'au 10 novembre pour trouver une solution, date de dépôt des candidatures.