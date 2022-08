Jamais le mercure n'a autant grimpé au Pays basque que cet été. Entre le 1er juin et le 31 août, les moyennes des températures maximales ont été entre deux et quatre degrés au-dessus des normales de saison selon les villes. Cependant, malgré les faibles pluies, l'été le plus sec reste celui de 1976.

L'été 2022, le plus chaud jamais enregistré au Pays basque, mais pas le plus sec

Des champs jaunis et des cours d'eau au plus bas. L'été 2022 a été particulièrement chaud cette année en France. C'est même l'été le plus chaud jamais enregistré au Pays basque depuis l'ouverture de la station météo de Biarritz en 1953. "On a eu des températures extrêmement chaudes, avec quatre épisodes de canicule, qui ont démarré très tôt, dès le mois de mai" confirme Thomas Beauquesne, prévisionniste chez Météo France. Entre le 1er juin et le 31 août, "les moyennes des températures maximales ont été entre deux et quatre degrés au-dessus des normales de saison selon les villes." Avec des températures maximales dépassées, à l'intérieur comme sur la côte.

Records de températures battus

"La canicule la plus marquée, c'est celle du mois de juin" révèle Thomas Beauquesne. Par exemple, le 18 juin, le record de chaleur a été battu à Cambo-les-Bains, avec 43,2° affichés au thermomètre. Idem à Biarritz, où le même jour le mercure a atteint 42,9°. "Pour Biarritz, la moyenne des maximales est de 26,1°, presque un degré de plus que le précédent record de 2015, qui était de 25,2°. Sur l'ensemble de l'été, c'est important." À noter que les valeurs les plus importantes ont été relevées sur la côte, "en raison d'un flux continental venant du Sud-Est, la masse d'air se réchauffait dans les terres avant d'arriver sur le littoral", même si le Pays basque intérieur a eu très chaud aussi, avec 42° relevés à Aïcirits le 18 juin dernier.

"Pas l'été le plus sec"

L'été 2022 a aussi été très sec. "Par exemple à Biarritz, on a eu que 22 jours de pluie en trois mois, contre une trentaine en temps normal, explique Thomas Beauquesne. Sur la station de Biarritz, on a un déficit de 40% de cumul des précipitations, c'est-à-dire qu'on a eu que 154 mm de pluie alors que pour un été normal, il doit en tomber environ 260 mm." Néanmoins, l'été 2022 n'est pas le plus sec jamais enregistré au Pays Basque. "On est encore très loin des records de pluviométrie minimale. Par exemple, en 1976, on n'a relevé que 30 mm de pluie en trois mois, c'est cinq fois moins que ce qu'on a eu cet été."

Pour cet automne, difficile de dire s'il est possible d'avoir des vagues de chaleur tardives, au même titre que cette année les deux premières sont arrivées particulièrement tôt. "On peut juste anticiper un scénario plus chaud que la normale, mais impossible de dire si ce qu'on a connu en mai et juin peut se reproduire en septembre ou octobre." À noter que le faible niveau des nappes phréatiques est davantage dû au manque de précipitations en hiver, qu'à la sécheresse de cet été.