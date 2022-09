"L'été 2022 pourrait devenir la norme d'ici à quelques années" selon Cédric Herzog de Météo France en Lorraine

L'été 2022 est le plus chaud depuis 1900 en France et la Moselle ne fait pas figure d'exception. Trois épisodes caniculaires, le premier en juin et le dernier début août et un mois de juillet marqué par une sécheresse exceptionnelle. Des records qui sont amenés à devenir la norme.