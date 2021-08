L'été sera de retour partout en France à partir de la semaine prochaine

L'été a-t-il vraiment commencé en France ? A en croire les prévisions de Météo France on peut en douter : il pleut depuis plusieurs jours sur la grande majorité du pays. La grisaille et les températures fraîches sont aussi du rendez-vous. Mais la météo devrait s'améliorer dans les prochains jours.

Cet été, les vacanciers n'ont pas vraiment pu profiter d'une météo digne d'un mois de juillet. Les cirés et les parapluies ont remplacé les lunettes de soleil et les sandales dans de nombreuses régions. La pluie et la grisaille ont dominé la majeure partie du pays en juillet et ne comptez pas sur le mois d'août pour vous remonter le moral. Les prévisions de Météo France ne sont pas folichonnes pour cette première semaine d'août. La météo devrait s'améliorer à partir de la semaine prochaine, avec le retour du soleil pour tout le pays.

Une météo estivale qui tarde à arriver

Comme les juillettistes avant eux, les aoûtiens vont avoir du mal à passer entre les gouttes cette semaine. Des averses sont attendues un peu partout en France ce mardi et ce mercredi. Des orages pourront même éclater ce mardi après-midi près des frontières allemandes. Il va falloir composer avec la pluie toute la semaine si vous habitez au-dessus de la Loire. Quelques améliorations sont prévues en-dessous, mais ce n'est pas encore la météo estivale tant espérée.

Normalement, le retour du soleil se fera, pour tout le monde, à partir de la semaine prochaine, selon les prévisions de Météo France. L'organisme annonce aussi une hausse du thermomètre : plus de 25 degrés sont attendus dès le milieu de la semaine prochaine dans plusieurs régions comme la Nouvelle Aquitaine, la Bourgogne-Franche-Comté et la région PACA.

Une météo maussade en juillet, la faute à la "goutte froide"

Cette météo maussade est d'autant plus difficile à accepter que Météo France nous avait promis un été sec et chaud, avec des températures supérieures à la normale. Sauf que la prévision ne s'est pas réalisée. Au Touquet, il est même tombé deux fois plus de pluie ces dernières semaines que pour un mois de juillet normal. Les intempéries ont provoqué des inondations importantes le mois dernier, notamment en Meurthe-et-Moselle.

Les récentes trombes d'eau, qui ont notamment été à l'origine des inondations meurtrières en Allemagne et en Bretagne, ont été provoquées par un phénomène particulier nommé "goutte froide". Il s'agit d'une masse d'air froid qui stagne à haute altitude. Elle a d'habitude lieu au printemps, mais cet été elle a été piégée par de l'air chaud provenant de l'Europe de l'Est.