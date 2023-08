L'Eure et la Seine-Maritime placés en vigilance orange aux orages

L'Eure et la Seine-Maritime sont placés en vigilance orange aux orages. Photo d'illustration

L'Eure et la Seine-Maritime sont placés en vigilance orange à cause du risque d'orages à partir de ce mercredi soir à minuit et jusqu'à jeudi après-midi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les orages devraient se développer en direction du nord-est. Une première salve orageuse devrait présenter un faible risque de grêle avec des rafales sous averses autour de 70-80 km/h.

Les intempéries devraient se poursuivirent, dans la matinée de jeudi. Une deuxième salve se déplacera du sud-ouest au nord-est. Elle devrait être accompagnée de grêlons qui pourront atteindre localement plusieurs centimètres de diamètre, avec des rafales de vent de 80 à 90 km/h voire localement 100 km/h. Les intensités pluvieuses sous les orages pourront atteindre 30 mm en quelques heures, d'après Météo France.

Appel à la prudence

Ces orages sont susceptibles de provoquer localement des dégâts importants, "notamment sur l'habitat léger et les habitations provisoires", prévient la préfecture de Seine-Maritime. Des inondations de caves et points bas peuvent également se produire très rapidement.

Le préfet de la Seine-Maritime appelle à la plus grande prudence. Il est recommandé aux automobilistes d'observer une vigilance particulière lors de leurs déplacements, aux organisateurs d'événements de prendre toutes les précautions pour consolider les installations provisoires, mettre à l'abri les objets sensibles au vent, éviter les rassemblements sous les arbres et adapter la tenue des manifestations à l'évolution météorologique locale.

Il est fortement préconisé, à l'approche d'un orage, de ne pas s'abriter sous les arbres, d'éviter les promenades en forêt, d'éviter de se servir d’un téléphone ou d’ appareils électriques et de signaler les départs de feux qui pourraient être relevés.

25 départements concernés en France

L'ensemble de la région Hauts-de-France, l'Ile de France, la Picardie, le Centre-Val-de-Loire (sauf Indre et Cher), et une partie des Pays de La Loire sont également concernés.

Au totale, 25 départements sont placés en vigilance orange aux orages par Météo-France, ce mercredi 23 août 2023.