L'Eurométropole de Strasbourg fait 24 propositions à l'Etat pour faire mieux accepter les ZFE

C'est ce lundi que le comité de coordination nationale doit rendre au gouvernement ses préconisations sur les zones à faible émission, à l'occasion du deuxième comité ministériel consacré au dossier. L'idée de cette réflexion est de rendre ces ZFE plus "acceptables" par la population. Une réflexion à laquelle a participé l'Eurométropole de Strasbourg, qui a mis en place sa propre ZFE depuis le 1er janvier 2022 : 24 propositions ont été adressées à l'Etat.

Baisser la TVA sur les titres de transport

Et ça tombe bien puisque c'est surtout à l'Etat que l'Eurométropole demande d'agir, en renforçant ses aides : en élargissant les conditions pour avoir accès à la prime à la conversion ou pour avoir accès une voiture Crit'Air 1 (non diesel). Parmi les propositions également : mettre en place des aides pour les ménages qui voudraient abandonner leur voiture et utiliser les transports en commun : en baissant notamment la TVA sur les titres de transports de 10 à 5,5%.

L'Eurométropole demande aussi encore une fois à l'Etat de prendre sa part dans les contrôles des voitures et les verbalisations.