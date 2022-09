L'ex député du Gard Alain Fabre Pujol favorable au boycott de la Coupe du Monde de football

Alain Fabre Pujol, ancien député du Gard, fait partie des signataires gardois d'un appel au boycott de la Coupe du Monde au Qatar

Ils sont une cinquantaine de gardois à appeler au boycott de la coupe du monde de football au Qatar. Des élus ou des anciens élus de droite et de gauche mais aussi des personnalités gardoises qui qualifient dans leur pétition le Qatar "d' État sanguinaire, homophobe et sexiste, soutien des Talibans et organisateur d'une épreuve qui compte déjà près de 6800 morts sur les chantiers. Une coupe du monde frappée par la corruption et par la catastrophe environnementale que constituent les stades climatisés dans le désert."