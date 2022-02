L'explorateur Mike Horn s'associe à une entreprise du Nord-Isère pour son nouveau projet

L'entreprise iséroise Serge Ferrari dont le siège se trouve à La Tour-du-Pin rejoint le dernier projet de Mike Horn, Pangaea X. Le célèbre explorateur va sélectionner dix idées proposées par des jeunes européens francophones pour protéger les océans. Le groupe Serge Ferrari ainsi que d'autres entreprises seront chargés d'apporter leur expertise pour tenter de concrétiser ces projets pour l'environnement.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mettre en relation les jeunes et leurs projets avec l'industrie

La descente du fleuve Amazone en hydrospeed, un tour du monde par l'équateur, des sommets de plus de 8.000 mètres d'altitude ... mais c'est surtout sur la banquise que le réchauffement climatique a frappé Mike Horn. En 2006, il mesure 2m56 de glace au Pôle Nord. Lorsqu'il y revient quatorze ans plus tard "la glace faisait 8cm", trop fine pour résister au vent. "En rentrant, la glace a commencé à dériver plus vite que moi, je pouvais marcher. Après onze jours de marche, j'étais toujours au même endroit" raconte l'aventurier à l'issue d'une réunion de travail avec les équipes de Serge Ferrari, spécialistes dans la conception de toiles et membranes.

Je disais mais, je dois faire quelque chose parce que mon terrain de jeu a changé

C'est à ce moment-là qu'il décide de lancer un projet pour la protection de l'environnement. "Je disais mais, je dois faire quelque chose parce que mon terrain de jeu a changé." Ce quelque chose, ce sera inciter les jeunes à défendre leurs idées pour protéger les océans, notamment de la pollution plastique. "Les jeunes aujourd'hui, on ne les écoute pas. Ils n'ont pas l'opportunité de proposer leur projet à l'industrie et nous, on est cette porte."

Serge Ferrari va apporter une expertise technique

Mike Horn s'entoure pour cela de plusieurs entreprises dont le groupe Serge Ferrari. "Il y a à la fois une dotation et une participation technique, d'expertise, d'accompagnement dans la gestion de projet" explique Sébastien Baril, le président du directoire de l'entreprise. "C'est des jeunes ! Donc pas forcément avec une expérience industrielle ou technique derrière eux donc c'est toute cette expertise que des entreprises comme Serge Ferrari va mettre à contribution dans ce projet."

L'objectif en ouvrant les portes des entreprises aux jeunes retenus, c'est aussi de créer des vocations d'ingénieurs ou de chercheurs sur les thématiques environnementales. Les candidatures pour participer à Pangaea X sont ouvertes jusqu'au 6 mars.

ÉCOUTEZ - Le message de Mike Horn aux jeunes isérois qui aimeraient se lancer et proposer leur projet pour protéger les océans. Copier

Une équipe iséroise des alentours de Voiron a déjà soumis son projet. L'équipe qui remportera le 1er prix gagnera une expédition dans l'archipel norvégien du Svalbard dans l'océan arctique avec Mike Horn pour tester son projet en conditions réelles et la possibilité d'entrer en contact avec de potentiels investisseurs.