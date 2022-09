L'extension de l'aéroport de Nice permettra d'accueillir 18 millions de voyageurs par an selon son directeur

Deux grands bâtiments de 25.000 mètres carrés au total : c'est le projet d'extension de l'aéroport de Nice, contesté par plusieurs associations qui ont déposé un recours, examiné ce lundi par la justice à Marseille. Ce projet est défendu, bien sûr, par le directeur de l'aéroport de Nice. Franck Goldnadel évoque une nécessité : "Les prévisions de trafic montrent que les Azuréens vont plus voyager et qu'il y aura plus de touristes." Pour combien de voyageurs supplémentaires ? "Avant le Covid, en 2019, le record, c'était 14,5 millions de passagers ; en théorie, cela va nous permettre d'accueillir trois millions de passagers en plus."

L'impact écologique pointé du doigt

Le premier argument des opposants à cette extension est évidemment écologique. Franck Goldnadel leur répond : "les Azuréens ont un des aéroports les plus efficaces, un de ceux qui ont pris le plus d'engagements en termes environnementaux. Sur ces dix dernières années, on a réduit de 85% les émissions de CO2 sur notre aéroport".

Et d'ajouter l'impact économique de cette extension, avec la création de "200 à 300 emplois directs. Sans doute sept à huit fois plus d'emplois indirects."