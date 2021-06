L’extrême-sud de la Corse impacté à son tour par la pollution d’hydrocarbures

Les galettes d’hydrocarbures à la dérive ont atteint ces dernières heures les cités balnéaires de Porto-Vecchio et Bonifacio. Les plages de Palombaggia, Santa Giulia et de la Rondinara sont interdites d’accès et de baignade. L’inquiétude gagne la réserve naturelle de Bonifacio.

Les boulettes d’hydrocarbures qui dérivent vers le sud concernent désormais Porto-Vecchio et Bonifacio. Alors que la saison d’été amorce son démarrage, cette pollution porte un sérieux coup de frein aux professionnels du tourisme et autres commerçants. Dans ces deux cités de l’extrême-sud de l’île, les municipalités ont dû prendre des arrêtés interdisant l’accès aux plages et à la baignade. Ainsi, des sites symboliques comme Palombaggia, Santa-Giulia ou la Rondinara sont fermés au public.

Interdiction aussi de la navigation et mouillage de toutes embarcations dans la bande des 300 mètres le long de la Rondinara.

Inquiétude au sein de la réserve naturelle

La pollution a donc atteint la réserve naturelle de Bonifacio où l'ensemble des services de l'office de l'Environnement, de l'Etat et de la commune s'activent au ramassage des boulettes. Le responsable de la réserve, Jean Michel Culioli, est inquiet. « On essaye de déployer tous les moyens que nous avons. Mais nous sommes face à une arrivée de pollution très embêtante. Ce sont des particules qui vont se ré agréger. Et si le vent d’est se lève comme prévu, il y aura pas mal de zones touchées. Les derniers survols des zones nous laissent penser qu’à l’arrière de cette pollution il n’y aurait plus grand-chose, du moins en surface. Notre crainte par contre c’est que des structures plus grosses, des galettes qui auraient pu couler, et qui pourraient remonter au gré des courants et notamment avec l’élévation de température de l’eau de mer en Méditerranée. »

Les hydrocarbures ont été, en grande partie, récupérées par les navires de la marine nationale. Les plages allant d’Aléria à Ventiseri sont de nouveaux accessibles.

Double action en justice de la collectivité de Corse

Dans un communiqué, le Président du Conseil exécutif de Corse annonce avoir chargé les avocats de la Collectivité de Corse d’introduire sans délai deux actions en justice :

- une plainte pénale auprès du Parquet de Bastia ;

- une procédure de référé devant le Tribunal administratif de Bastia aux fins de désigner un expert, avec notamment pour mission la réalisation de tous prélèvements et constatations utiles dans l’objectif de préserver les droits de la Collectivité de Corse et ce, dans le cadre de l’action indemnitaire qui sera engagée contre les personnes physiques et morales dont la responsabilité dans la pollution intervenue serait mise en cause.

La question des moyens de lutte à l'Assemblée nationale

Profitant par ailleurs des questions au gouvernement, Michel Castellani, le député de la première circonscription de Haute-Corse, a interpellé le gouvernement sur la question des moyens de lutte à mettre en oeuvre autour de la Corse.