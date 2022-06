L'Hérault en alerte orange pour une pollution de l'air à l'ozone

Le département de l'Hérault est, ce vendredi 17 juin, en alerte orange à la pollution de l'air à l'ozone. L'organisme ATMO en Occitanie prévoit un retour à la normale dès ce samedi. "Les conditions météorologiques (températures élevées, vent faible) favorisent la formation d'ozone. Les concentrations d'ozone vont augmenter au cours de la journée et devraient dépasser le seuil d'information", écrit ATMO Occitanie sur son site internet.

En revanche, "des vents plus soutenus et une baisse des températures sur le département de l'Hérault" ce samedi "devraient permettre la dispersion de la pollution à l'ozone", continue ATMO dans son communiqué. Le département ne sera donc plus en alerte samedi, mais "une actualisation de ces prévisions sera réalisée samedi matin, au regard notamment des prévisions météorologiques", termine ATMO Occitanie.

